$!SSPE reporta afectaciones en Culiacán tras las lluvias: ocho árboles y tres postes caídos

CULIACÁN. _ La jornada de intensas lluvias registrada la tarde y noche del lunes 17 de agosto provocó afectaciones en diversos sectores de Culiacán, lo que derivó en la movilización de distintas corporaciones de seguridad y rescate para auxiliar a la población.

Entre los incidentes reportados a la línea de emergencias 911, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) confirmó la caída de tres postes de energía eléctrica y ocho árboles en la vía pública, estos últimos retirados para reabrir la circulación vehicular y prevenir mayores percances.