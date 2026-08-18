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SSPE reporta afectaciones en Culiacán tras las lluvias: ocho árboles y tres postes caídos

Tras las lluvias del lunes, los reportes recibidos al 911 movilizaron a la SSPE, Policía Estatal Preventiva y Grupo Interinstitucional, que rescataron a una familia y retiraron árboles para liberar vialidades
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/08/2026 09:35
18/08/2026 09:35

CULIACÁN. _ La jornada de intensas lluvias registrada la tarde y noche del lunes 17 de agosto provocó afectaciones en diversos sectores de Culiacán, lo que derivó en la movilización de distintas corporaciones de seguridad y rescate para auxiliar a la población.

Entre los incidentes reportados a la línea de emergencias 911, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) confirmó la caída de tres postes de energía eléctrica y ocho árboles en la vía pública, estos últimos retirados para reabrir la circulación vehicular y prevenir mayores percances.

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Durante los operativos de auxilio, agentes de la Policía Estatal Preventiva rescataron a una familia que quedó atrapada en su automóvil debido a los altos niveles de agua en las calles, trasladándola a un sitio seguro.

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Asimismo, personal de las corporaciones del Grupo Interinstitucional brindó apoyo en cuatro puntos críticos de la capital sinaloense para orientar a los automovilistas, recomendando el uso de vías alternativas y evitar zonas con severos encharcamientos para resguardar la integridad y el patrimonio de la ciudadanía.

La SSPE exhortó a la población a utilizar con responsabilidad la línea de emergencias ante los riesgos propios de la temporada de lluvias.

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