$!SSPE reporta afectaciones en Culiacán tras las lluvias: ocho árboles y tres postes caídos

CULIACÁN. _ La jornada de intensas lluvias registrada la tarde y noche del lunes 17 de agosto provocó afectaciones en diversos sectores de Culiacán, lo que derivó en la movilización de distintas corporaciones de seguridad y rescate para auxiliar a la población.
Entre los incidentes reportados a la línea de emergencias 911, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) confirmó la caída de tres postes de energía eléctrica y ocho árboles en la vía pública, estos últimos retirados para reabrir la circulación vehicular y prevenir mayores percances.
Durante los operativos de auxilio, agentes de la Policía Estatal Preventiva rescataron a una familia que quedó atrapada en su automóvil debido a los altos niveles de agua en las calles, trasladándola a un sitio seguro.
Asimismo, personal de las corporaciones del Grupo Interinstitucional brindó apoyo en cuatro puntos críticos de la capital sinaloense para orientar a los automovilistas, recomendando el uso de vías alternativas y evitar zonas con severos encharcamientos para resguardar la integridad y el patrimonio de la ciudadanía.
La SSPE exhortó a la población a utilizar con responsabilidad la línea de emergencias ante los riesgos propios de la temporada de lluvias.