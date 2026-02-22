$!SSPE reporta bloqueos carreteros en Mazatlán y Escuinapa; atienden autoridades

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la tarde de este domingo 22 de febrero se registraron bloqueos carreteros en los municipios de Mazatlán y Escuinapa.

Según un comunicado, uno de los bloqueos se registró en las inmediaciones de Tecualilla, Escuinapa, del cual se indicó que ya fue liberado por las autoridades competentes.

Otro bloqueo más se registró cerca de Villa Unión, en Mazatlán. Se refirió que también ya fue atendido de manera inmediata por el Grupo Interinstitucional, sin embargo, aún no se ha registrado su liberación total.