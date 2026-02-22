$!SSPE reporta bloqueos carreteros en Mazatlán y Escuinapa; atienden autoridades

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la tarde de este domingo 22 de febrero se registraron bloqueos carreteros en los municipios de Mazatlán y Escuinapa.
Según un comunicado, uno de los bloqueos se registró en las inmediaciones de Tecualilla, Escuinapa, del cual se indicó que ya fue liberado por las autoridades competentes.
Otro bloqueo más se registró cerca de Villa Unión, en Mazatlán. Se refirió que también ya fue atendido de manera inmediata por el Grupo Interinstitucional, sin embargo, aún no se ha registrado su liberación total.
Ante estos hechos, la SSP Sinaloa recomienda evitar la zona y atender las indicaciones de las autoridades que ya están presentes en dichos casos, quienes estarán dando información por canales oficiales.
Esta serie de hechos violentos se reportan luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tras un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano realizado en Tapalpa, Jalisco.
Según informa el Gabinete de Seguridad, durante el operativo fueron abatidos cuatro gatilleros y tres fueron heridos y trasladados vía aérea hacia la Ciudad de México, entre ellos Oseguera Cervantes, sin embargo, fallecieron en el trayecto.
También fueron detenidos otros dos y asegurado armamento y vehículos blindados, así como lanzacohetes capaces de derribar aereonaves y unidades blindadas.