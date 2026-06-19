SSPM aclara: restos hallados en marisma de Mazatlán corresponden a un cerdo

MAZATLÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que los restos óseos localizados la mañana de este viernes en una zona de marisma de la colonia Quinta Chapalita corresponden, de manera preliminar, a un cerdo y no a una persona.

El hallazgo fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras observar una estructura torácica en avanzado estado de descomposición entre el lodo y la vegetación del humedal.

Al sitio acudieron elementos de rescate acuático, quienes extrajeron los restos del fango y los colocaron en tierra firme para facilitar las labores de inspección por parte del personal de Servicios Periciales y de la Vicefiscalía Regional Zona Sur.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal precisó que, tras una primera valoración realizada por peritos de la Fiscalía General del Estado, se determinó que el costillar localizado corresponde aparentemente a un ejemplar porcino, por lo que hasta el momento se descarta que se trate de restos humanos.