SSPyTM advierte sanciones por polarizado ilegal en patrullas en Culiacán

CULIACÁN. _ Toda unidad oficial que incumpla con la normativa sobre vidrios polarizados podrá ser reportada por la ciudadanía y estará sujeta a sanciones administrativas, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), en el marco del inicio de la aplicación de la nueva regulación que entró en vigor este lunes 1 de septiembre.

De acuerdo con la dependencia, las unidades oficiales de la corporación ya han sido alineadas a la normativa. No obstante, en caso de detectarse alguna patrulla que no cumpla con lo establecido, los ciudadanos podrán denunciarla, y se iniciará el procedimiento correspondiente sin excepción, precisó la SSPyTM.

La única excepción a esta regla aplica para los vehículos destinados al traslado de personas detenidas, los cuales cuentan con polarizado únicamente en los vidrios traseros. Según explicó la corporación, esta medida busca proteger la identidad de los asegurados, en apego al principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“El polarizado en estas unidades tiene como objetivo salvaguardar la identidad de las personas detenidas y garantizar el respeto a sus derechos humanos”, señala el comunicado oficial.

Revelar la identidad de una persona sin una causa legal justificada puede representar una vulneración a sus derechos y también afectar a sus familiares, advirtió la dependencia.

Los operativos de revisión se realizan en conjunto con el grupo interinstitucional para asegurar el cumplimiento de la ley. Hasta el momento, más de 2 mil 656 automovilistas han sido informados sobre la importancia de respetar las disposiciones vigentes en materia de polarizado.