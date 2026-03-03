SSPyTM confirma que lesionado en ataque sobre Pedro Infante es policía municipal

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) confirmó que la persona lesionada en los hechos registrados la tarde de este lunes sobre el bulevar Pedro Infante es un elemento activo de la corporación.

A través de un comunicado, la dependencia precisó que se trata de un policía adscrito a la Unidad Preventiva, quien ya había concluido su turno laboral y circulaba en su vehículo particular al momento de la agresión.

De acuerdo con el reporte médico, el agente presentó una lesión; sin embargo, su estado de salud fue reportado como fuera de peligro.

Tras el ataque, se implementó un operativo coordinado con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la localización de los responsables. La corporación indicó que mantiene colaboración con la autoridad investigadora para el esclarecimiento de los hechos.

La Secretaría informó además que dará acompañamiento institucional al elemento lesionado conforme a los protocolos establecidos y reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y coordinación para preservar la seguridad en el municipio.