SSPyTM detiene a 197 personas y asegura 17 vehículos durante el último mes en Culiacán

CULIACÁN. _ Un total de 197 personas fueron detenidas por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) durante el mes de junio, derivado de los operativos de prevención y vigilancia desplegados en la zona urbana y rural.

La corporación informó que, del total de los arrestos, 10 personas quedaron a disposición de las autoridades competentes por su presunta participación en hechos ilícitos, mientras que 187 civiles ingresaron a las celdas por faltas contempladas en el Bando de Policía, Gobierno y Justicia Cívica.

De acuerdo con el desglose oficial, cinco de las capturas relacionadas con delitos correspondieron a robos comerciales, dos por robos en grado de tentativa, una por tránsito de unidad motriz con reporte de robo, una por lesiones dolosas y otra más por allanamiento de morada.

En el rubro de las faltas administrativas, la autoridad detalló que entre las principales causas de remisión destacaron 47 casos vinculados a hechos de violencia familiar, 46 por causar molestias en la vía pública y 30 por conducir vehículos bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.

Durante estas mismas acciones operativas, los elementos de seguridad aseguraron 17 automotores que contaban con reportes de robo o que se encontraban relacionados con la comisión de hechos delictivos, de los cuales tres corresponden a motocicletas.

Por otra parte, la Célula de Reacción Inmediata para Prevenir y Atender la Violencia de Género brindó atención, acompañamiento y canalización a cinco personas en situación de vulnerabilidad, mediante un esquema coordinado con instancias asistenciales para asegurar un seguimiento integral a las víctimas.