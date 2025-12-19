SSyPC de Ahome pide incluir la portación de machetes en el Bando de Policía ante vacío legal

AHOME. _ Ante la imposibilidad jurídica de realizar detenciones preventivas por la portación de machetes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome (SSyPC), formalizó una petición al Cabildo para reformar la reglamentación municipal y tipificar esta conducta como falta administrativa o delito grave cuando no exista justificación laboral.

Esta iniciativa surge tras dos hechos recientes en el municipio: el fallecimiento de Christian Omar, un joven de 24 años que fue atacado en el ejido Compuertas, y la suspensión de un desfile navideño en San Miguel Zapotitlán el pasado 18 de diciembre, debido a la presencia de personas armadas con machetes.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, titular de la corporación, indicó que la normativa actual del Bando de Policía y Gobierno no contempla sanciones por portar estos instrumentos, lo que limita la actuación de los agentes.

“Necesitamos hacer algo al respecto, hay que actuar en consecuencia y pedir a los padres que estén muy vigilantes de sus hijos. Ya estamos trabajando en una solicitud para presentarla a los regidores, para que se legisle e incorpore al Bando de Policía, porque ni siquiera es una falta portar un machete. Necesitamos trabajar en eso y legislar principalmente, porque como autoridad preventiva puedo observar a un joven con un machete que va a trabajar al campo, pero si no justifica la portación debo actuar; sin embargo, necesitamos estar debidamente establecidos para no cometer abuso de autoridad”, explicó el funcionario.

De acuerdo con la Secretaría, la portación de machetes se concentra en las sindicaturas, específicamente en Villa de Ahome y San Miguel Zapotitlán. Rodríguez Ponce señaló que algunos jóvenes de estas zonas utilizan la herramienta agrícola para agredir a terceros.

El mando policial convocó a regidores y diputados locales a analizar las estadísticas de lesiones en el municipio para sustentar la modificación legal.

“Hagamos un estudio juntos. Creo que el municipio de Ahome se ha caracterizado porque la mayoría de las personas lesionadas no lo son por arma de fuego, sino por machete”, indicó.

La corporación mantendrá los operativos de vigilancia en los puntos señalados para intentar contener los altercados.

Asimismo, señaló que cuando se realice alguna festividad se debe avisar a la autoridad correspondiente, ya sea al síndico, al comisariado o a la propia policía, mientras se espera la revisión de la propuesta por parte del cuerpo de regidores.