Sube a 3 muertos saldo de choque entre camión y automóvil en Navolato

A tres personas sin vida ascendió el saldo de un choque este miércoles entre un camión de transporte de personal y un automóvil particular, a la altura de Yebavito, en Navolato.

La tercera víctima mortal fue identificada como José Luis “N”, de 48 años, quien viajaba en el autobús con destino hacia su domicilio y murió aproximadamente una hora después del incidente.

En este siniestro, otras cuatro personas terminaron lesionadas y fueron auxiliadas por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Al momento del choque murieron otros dos hombres llamados Benjamín y Jorge, tripulantes de un sedán marca Volkswagen color gris, quienes presuntamente eran familiares.

El accidente ocurrió sobre la carretera Culiacán-Navolato, cerca de la entrada a Yebavito y de las 19:45 horas; de manera inicial, autoridades informaron que el carro gris provenía de Altata y en carril de poniente a oriente desde el puerto perdió el control, cruzó el camellón y chocó de frente contra el camión.

Tras esto, la unidad pesada se impactó de frente con los árboles del camellón.