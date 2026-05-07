$!Sube a 5 la cifra de fallecidos y 38 hospitalizados por incendio en plaza de Los Mochis

La cifra de personas fallecidas por el incendio registrado en una plaza comercial de la colonia Centro de Los Mochis aumentó a cinco, mientras que al menos 38 personas han sido trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

El dato sobre el aumento de víctimas mortales fue confirmado a Noroeste por la Fiscalía General del Estado, en medio de las labores de emergencia que continúan en el inmueble siniestrado.

Previamente, autoridades estatales habían informado sobre cuatro personas fallecidas y un avance del 80 por ciento en el control y sofocación del fuego.

De acuerdo con boletines emitidos por la FGE, las personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la ciudad, entre ellos el Hospital General, el ISSSTE, la Clínica 49 del IMSS, Hospital Fátima y el Centro Médico de Los Mochis.