Suenan disparos en medio de riña de pareja en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Detonaciones de arma de fuego se escucharon este sábado en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán, tras una discusión entre un hombre y una mujer que al parecer fueron pareja.

Las detonaciones movilizaron a corporaciones federales a las 21:00 horas, quienes realizaron recorridos a pie por las calles Segunda y Tercera Potrero del Llano en la colonia también conocida como “Ciudad Perdida”.

Al parecer hubo una discusión entre una pareja en la que, al no arreglar sus diferencias, una de las partes realizó disparos al aire, para después retirarse del lugar.

Efectivos de Marina y Policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana peinaron los callejones de la colonia, donde solo recolectaron los casquillos percutidos y no se reportaron personas heridas.