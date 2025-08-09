Sufre quemaduras presunto trabajador de la Presa Santa María en Rosario

EL ROSARIO._ Con quemaduras de tercer grado en el 75 por ciento de su cuerpo, fue trasladado de emergencia un presunto trabajador de la Presa Santa María.

Se informó que el hombre, que habría sido identificado como Ikvan Manuel, de 43 años y vecino de Matarán, habría resultado herido producto de un cortocircuito.

Trascendió que el accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas de este sábado 9 de junio en la zona serrana de Rosario.

Se precisó que tras el percance, otros trabajadores auxiliaron al herido y lo trasladaron al Instituto Mexicano del Seguro Social en la cabecera municipal, pero debido a la gravedad de las heridas fue traslado a la unidad de Mazatlán.