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Violencia

Sujeto intenta asaltar joyería en el Centro de Culiacán; agrede a empleada con gas

Un hombre con un marro intentó sustraer mercancía de una joyería en el sector Centro. Tras no lograr su cometido, agredió a la trabajadora con gas pimienta y huyó del sitio antes del arribo de las corporaciones
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
13/03/2026 12:52
13/03/2026 12:52

CULIACÁN._ Un intento de robo se registró la mañana de este viernes en una joyería ubicada en el primer cuadro de la ciudad, donde un hombre agredió con gas pimienta a una empleada para intentar sustraer mercancía.

El reporte policial indica que, minutos antes del mediodía, el sujeto ingresó al local situado en la intersección de las calles Miguel Hidalgo y Morelos. Al estar frente al mostrador, el presunto responsable amenazó a la trabajadora para exigirle la entrega de los artículos.

Ante la resistencia de la empleada, el individuo utilizó un marro para quebrar los cristales de las vitrinas, causando daños materiales en el local. Acto seguido, roció a la víctima con gas pimienta.

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La trabajadora logró activar la alarma de seguridad del establecimiento, lo que provocó que el agresor desistiera y escapara a pie de la zona. El hombre fue descrito como de complexión regular, quien vestía un chaleco naranja sobre una camisa gris de manga larga, pantalón negro y portaba un cubrebocas y una mochila negra.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la empleada, quien posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada debido a la exposición al químico.

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Elementos de diversas corporaciones de seguridad resguardaron el área y confirmaron que el robo no se consumó. Personal de la Fiscalía General del Estado, adscrito al área de investigación y peritos, se encargó de realizar las diligencias y el levantamiento de indicios para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

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