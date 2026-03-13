$!Sujeto intenta asaltar joyería en el Centro de Culiacán; agrede a empleada con gas

CULIACÁN._ Un intento de robo se registró la mañana de este viernes en una joyería ubicada en el primer cuadro de la ciudad, donde un hombre agredió con gas pimienta a una empleada para intentar sustraer mercancía.

El reporte policial indica que, minutos antes del mediodía, el sujeto ingresó al local situado en la intersección de las calles Miguel Hidalgo y Morelos. Al estar frente al mostrador, el presunto responsable amenazó a la trabajadora para exigirle la entrega de los artículos.

Ante la resistencia de la empleada, el individuo utilizó un marro para quebrar los cristales de las vitrinas, causando daños materiales en el local. Acto seguido, roció a la víctima con gas pimienta.