$!Sujetos armados asesinan a joven en Bellavista, Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven identificado como Jesús Eduardo “N”, de 19 años de edad, fue asesinado a balazos este mediodía en la comisaría de Bellavista, ubicada al norponiente del municipio de Culiacán.
De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió en la intersección de las calles Sin Nombre número 1 y número 2, cuando sujetos armados a bordo de un vehículo comenzaron a perseguir a la víctima por varias calles. Jesús Eduardo intentó refugiarse en un callejón cercano a su domicilio, pero fue alcanzado por los agresores, quienes le dispararon con armas de alto poder.
El cuerpo del joven quedó tendido sin vida a unos metros de la calle principal, dentro del callejón donde intentó ocultarse.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron el área en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado, encargados de iniciar las diligencias correspondientes.