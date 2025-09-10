$!Sujetos armados asesinan a joven en Bellavista, Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven identificado como Jesús Eduardo “N”, de 19 años de edad, fue asesinado a balazos este mediodía en la comisaría de Bellavista, ubicada al norponiente del municipio de Culiacán.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió en la intersección de las calles Sin Nombre número 1 y número 2, cuando sujetos armados a bordo de un vehículo comenzaron a perseguir a la víctima por varias calles. Jesús Eduardo intentó refugiarse en un callejón cercano a su domicilio, pero fue alcanzado por los agresores, quienes le dispararon con armas de alto poder.