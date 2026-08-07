Sujetos armados atacan patrulla de la Policía Estatal en Mazatlán; reportan tres agentes heridos

MAZATLÁN. _ Sujetos armados atacaron a balazos a elementos de la Policía Estatal Preventiva durante las primeras horas de este viernes 7 de agosto, cuando los agentes transitaban sobre el Libramiento Mazatlán-Culiacán, en las inmediaciones del poblado El Chilillo. El atentado generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los policías realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron sorprendidos por el grupo armado que abrió fuego en su contra. Los uniformados repelieron la agresión y se desató un intercambio de disparos que causó alarma entre las personas que circulaban por la vialidad.

Durante el enfrentamiento, de manera extraoficial trascendió el presunto uso de drones para agredir a las fuerzas de seguridad. Asimismo, se informó de forma preliminar que tres elementos de la Policía Estatal habrían resultado lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la gravedad de su estado de salud.

Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente. Se espera que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) emita información para confirmar o descartar estos hechos.