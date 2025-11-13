Sujetos armados despojan de su vehículo a periodista de Noroeste en el Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ La mañana de este jueves sujetos armados despojaron de su vehículo a una periodista de Noroeste en la colonia Centro, en Culiacán.

El robo se perpetró alrededor de las 7:45 horas de este 13 de noviembre, por la calle Miguel Hidalgo del primer cuadro de la ciudad.

La unidad es un vehículo sedán Nissan Tiida, modelo 2011, de color gris oscuro.

Durante el hecho, los agresores amenazaron con arma de fuego a la periodista, a quien también despojaron de sus pertenencias, entre bolsas, carteras con identificaciones y su teléfono celular.

La colaboradora resultó ilesa tras el hecho, sin que se haya reportado la localización del vehículo ni personas detenidas por esta situación.

Este despojo se cometió en el primer cuadro de la capital sinaloense, mismo en el que están desplegados elementos de distintas corporaciones policiales y militares con motivo de la Feria Internacional del Libro de Culiacán.