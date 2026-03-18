Suma Fiscalía de Sinaloa 4 días sin reportar robo de vehículos a Plataforma México

La Fiscalía General del Estado acumula cuatro días consecutivos sin actualizar el delito de robo de vehículos en Plataforma México, de acuerdo con el seguimiento diario de información oficial y periodística que realiza Noroeste.

Plataforma México concentra la información delictiva a nivel nacional y es utilizada para el seguimiento de la incidencia en tiempo real.

Durante este periodo, la Fiscalía estatal sí ha continuado integrando denuncias.

El 17 de marzo, por ejemplo, se añadieron nueve casos en la zona centro de Sinaloa. Sin embargo, estos registros no han sido reflejados en el sistema nacional.

En días previos ocurrió una situación similar.

El 14, 15 y 16 de marzo no se reportaron nuevos robos de vehículos en la plataforma federal, aunque sí hubo denuncias a nivel local.

El 13 de marzo fue el último día con actualización, cuando se agregaron 25 casos.

En cuanto al robo de vehículos, durante marzo se contabilizan 204 denuncias, con un promedio de 12 casos diarios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

El acumulado desde el inicio de la disputa entre los Guzmán y los Zambada, del 9 de septiembre de 2024 al 17 de marzo de 2026, es de 10 mil 138 unidades robadas.