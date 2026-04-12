Suma tercera víctima fatal choque en la México 15 en Ahome

AHOME._ El accidente vial registrado el sábado 11 de abril sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de la comunidad de Dolores Hidalgo, cobró una tercera víctima.
La tarde de este domingo se confirmó el deceso de Teodoro “N”, de 41 años, quien se encontraba internado gravemente herido.
Teodoro resultó con lesiones severas tras ser embestido a bordo de su motocicleta por una camioneta tipo pick up, la cual circulaba por la rúa federal con dirección al norte.
Tras el impacto, equipos de emergencia lo trasladaron de urgencia a la Clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre perdió la vida horas después de su ingreso.
El percance, suscitado en la sindicatura de Villa Gustavo Díaz Ordaz (conocida como El Carrizo), ya había enlutado a la comunidad desde el sábado, cuando dos hermanas perdieron la vida de manera instantánea al ser arrolladas por la misma unidad en el lugar de los hechos.
También perdieron la vida dos mujeres, quienes fueron identificadas como Yuridia Guadalupe “N”, de 35 años de edad; y Abigail “N”, de 37 años. Ambas eran residentes del ejido Dolores Hidalgo.
De acuerdo con los reportes oficiales, Teodoro era esposo de una de las hermanas fallecidas, lo que profundiza la tragedia para esta familia ahomense.
Luego de confirmarse el deceso en el nosocomio, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron a las instalaciones del IMSS para dar fe del fallecimiento y anexar los nuevos elementos a la carpeta de investigación que se abrió para esclarecer los hechos y poder deslindar responsabilidades.