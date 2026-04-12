Suma tercera víctima fatal choque en la México 15 en Ahome

AHOME._ El accidente vial registrado el sábado 11 de abril sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de la comunidad de Dolores Hidalgo, cobró una tercera víctima.

La tarde de este domingo se confirmó el deceso de Teodoro “N”, de 41 años, quien se encontraba internado gravemente herido.

Teodoro resultó con lesiones severas tras ser embestido a bordo de su motocicleta por una camioneta tipo pick up, la cual circulaba por la rúa federal con dirección al norte.

Tras el impacto, equipos de emergencia lo trasladaron de urgencia a la Clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre perdió la vida horas después de su ingreso.