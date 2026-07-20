Suman 11 capturados en Mazatlán tras fin de semana violento; autoridades decomisan armas y explosivos

MAZATLÁN. _ Un total de 11 civiles fueron detenidos durante distintos hechos delictivos registrados en Mazatlán durante el fin de semana del 17 al 20 de julio, entre ellos tres menores de edad, además de que autoridades liberaron a dos personas privadas de la libertad, así como el aseguramiento de armas, municiones, presunta droga y artefactos explosivos.

Las detenciones y los aseguramientos se desarrollaron en medio de una jornada de violencia en el puerto, donde se registraron seis homicidios y un feminicidio la última semana en la zona urbana.

También se registraron ataques a inmuebles, detonaciones de armas de fuego y la intervención de fuerzas de seguridad en distintos sectores, principalmente en zonas como Hacienda del Seminario, Valles del Ejido, Infonavit Alarcón y el Centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron pese al arranque del operativo “Verano Seguro 2026”, implementado con motivo del periodo vacacional, durante el cual se reportaron también despojos de vehículos y la localización de personas que habían sido privadas de la libertad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), durante las acciones fueron aseguradas siete armas de fuego, entre ellas cuatro armas cortas calibre 9 milímetros, una pistola Glock calibre .40 y tres armas largas, además de 22 cargadores, cartuchos de distintos calibres, dos bolsas con sustancia con características similares a la cocaína, dos motocicletas y un vehículo Kia Forte relacionado con un hecho de privación de la libertad.

Uno de los operativos de detención se realizó tras reportes de detonaciones de arma de fuego en las colonias Lomas del Ébano y Valles del Sol, donde elementos de seguridad detuvieron a civiles armados luego de persecuciones y agresiones contra las corporaciones. En otro despliegue, agentes localizaron un inmueble en Pradera Dorada Etapa 6, donde fueron encontradas dos personas atadas y con los ojos vendados, quienes señalaron haber sido privadas de la libertad horas antes; en el sitio fueron detenidos cuatro presuntos responsables, tres de ellos menores de edad.

Asimismo, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un hombre armado que circulaba en una motocicleta sobre la Avenida Camarón Sábalo, a quien le aseguraron una pistola Glock calibre .40.

El domingo, la Secretaría de Marina reportó la detención en Mazatlán de un hombre de nacionalidad extranjera identificado como Janeiro “N”, quien se ubica como una de las 10 personas más buscadas en el estado de Michigan, Estados Unidos.

Ayer, la propia Secretaría de Marina, a través de la Armada de México. corrigió el nombre como Janero “N”.

También ayer, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se refirió a la misma detención de quien identificó como Janero Van “N”, ciudadano estadounidense que colaboraba con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

“En Mazatlán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx e @INAMI_mx detuvo a Janero Van ‘N’, ciudadano estadounidense”, publicó el funcionario federal en la red social X.

“La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ”.

“El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos”.

En otro operativo reportado el domingo por el Ejército Mexicano se registró una agresión contra personal del Ejército Mexicano en la comunidad de El Salto, en la zona rural de Mazatlán, donde autoridades aseguraron tres armas largas, 17 cargadores, municiones y una mochila con artefactos explosivos improvisados, sin que se reportaran militares lesionados durante el enfrentamiento ni personas detenidas.