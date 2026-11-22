A 21 personas muertas, 17 civiles y 4 militares, asciende hasta el momento el saldo del operativo de captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, así como los enfrentamientos derivados de este en Guasave y alrededores, el pasado 20 de noviembre.

Tres de los cuatro elementos del Ejército Mexicano caídos durante el despliegue han sido reconocidos como José Guadalupe Luna Castillo, Abraham López Aparicio y Luis Eduardo Méndez Peña. Queda uno por identificar.

Respecto a la cifra de 17 presuntos civiles armados muertos, hasta el momento han sido identificados siete de ellos en las instalaciones del Servicio Médico Forense, en Culiacán.

Entre los civiles reconocidos están José Pablo “N”, de 67 años; y Jesús Alberto “N” de 29 años, que eran primos y fueron reportados desaparecidos el mismo día del operativo, supuestamente antes de los enfrentamientos.

Los otros cinco civiles fallecidos e identificados se llamaban José Arnoldo “N”, de 31 años; Jasiel Alonso “N”, de 34 años; Daniel Uriel “N”, de 31 años; Kevin “N” y José Manuel “N”, cuyas edades no fueron proporcionadas.

Entre el resto de presuntos civiles armados, cinco estaban carbonizados, por lo que se procederá a pruebas genéticas para conocer sus identidades.