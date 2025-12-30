Suman 3 civiles abatidos y 6 detenidos tras enfrentamiento en San Pedro, Navolato

Tres civiles abatidos y seis sujetos detenidos es el saldo preliminar de un enfrentamiento armado registrado la tarde de este martes en la sindicatura de San Pedro, Navolato.

Según reportes preliminares, en el intercambio de disparos participaron elementos de la Secretaría de Marina, quienes habrían respondido a una agresión a tiros, dejando a tres sujetos abatidos.

De acuerdo con las alertas hacia las autoridades, las ráfagas de disparos de arma de fuego comenzaron a partir de las 16:00 horas, prolongándose casi media hora.

Tras estos reportes, marinos y policías estatales desplegaron un operativo entre las calles de San Pedro, efectuando las seis detenciones.

En la comunidad, pudo constatarse que al menos dos puntos fueron acordonado por miembros del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, ambos sobre la calle Ignacio Comonfort.

La primera escena vista fue en el tramo entre las calles Gómez Farías y Agustina Ramírez, y otro entre Gómez Farías y Melchor Ocampo.

Al sitio se trasladó un vehículo y personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, así como integrantes de la Fiscalía General de la República, ante la presunta participación de elementos de la Marina en el hecho.

No obstante, de parte de la autoridad local, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) no ha brindado detalles sobre lo que ocurrió este 30 de diciembre en la sindicatura.