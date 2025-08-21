Suman 47 policías asesinados durante ola de violencia en Sinaloa

CULIACÁN. _ En Sinaloa suman al menos 47 agentes policíacos que han sido asesinados durante la crisis de violencia que vive la entidad por los enfrentamientos de facciones del crimen organizado.

Desde el 9 de septiembre de 2024, en que estalló la pugna entre grupos antagónicos del Cártel de Sinaloa, los atentados contra agentes de diversas corporaciones policíacas se incrementaron.

Los atentados contra elementos de seguridad se han concentrado principalmente en Culiacán, aunque también se han registrado en otros municipios del Estado.

Las víctimas han pertenecido a corporaciones municipales, estatales y federales.

El caso más reciente ocurrió este jueves 21 de agosto de 2025, cuando Armando Roberto Meraz Angulo, agente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo particular frente a la preparatoria Emiliano Zapata, en el sector Ciudad Universitaria.

Este hecho se suma a una serie de atentados en contra de policías, que de acuerdo con reportes oficiales y recuentos periodísticos, los ataques han ocurrido tanto en servicio activo como al concluir sus turnos o en días de descanso.

Según datos de la organización Causa Común, hasta julio de 2025, Sinaloa ocupaba el primer lugar a nivel nacional en asesinatos de policías, con 33 casos. Para el 21 de agosto, la cifra ya ascendía a 47.

Este recuento excluye a elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, debido a la escasa información que reportan las Fuerzas Armadas sobre los agentes que han muerto durante las operaciones implementadas en la entidad.