$!Suman 5 cuerpos localizados en fosas clandestinas en el dren Burrión, en Guasave

GUASAVE._ Tras una intensa jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las inmediaciones del dren Burrión, en la comisaría de Casablanca, la cual se ha tornado exhaustiva, el colectivo Rastreadoras de Guasave confirmó el hallazgo de cinco víctimas en fosas clandestinas hasta la tarde de este miércoles. Los trabajos iniciaron desde el pasado domingo 18 de enero en esta zona perteneciente a la sindicatura de La Brecha y han permitido la recuperación de restos óseos que, preliminarmente, corresponden a cuatro hombres y una mujer.





El punto más crítico de la búsqueda se registró durante el lunes 19 de enero, cuando las madres buscadoras, acompañadas por autoridades de los tres niveles de gobierno, lograron ubicar una fosa múltiple. En dicho sitio se exhumaron los restos de tres personas: dos hombres y una mujer. El colectivo difundió el hallazgo con un mensaje a través de sus redes sociales: “Lunes 19, búsqueda positiva. Tres ángeles bajan del cielo para reencontrarse con su familia... Tienes familia desaparecida, pon denuncia en Fiscalía, pueden ser ellos”.

Para facilitar la identificación preliminar de los restos, el grupo de búsqueda dio detalles de las prendas y objetos personales localizados junto a las osamentas: Prendas: un pantalón tipo malla negro con resorte, una playera de resaque blanca, una prenda tipo chaleco, una camisa vaquera de manga corta, un pantalón modelo 501 de hombre y tenis blancos. Joyería: una argolla de oro y un fragmento de cadena. Documentación: tarjetas bancarias (algunas firmadas) y otros documentos personales.