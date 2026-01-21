$!Suman 5 cuerpos localizados en fosas clandestinas en el dren Burrión, en Guasave

GUASAVE._ Tras una intensa jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las inmediaciones del dren Burrión, en la comisaría de Casablanca, la cual se ha tornado exhaustiva, el colectivo Rastreadoras de Guasave confirmó el hallazgo de cinco víctimas en fosas clandestinas hasta la tarde de este miércoles.
Los trabajos iniciaron desde el pasado domingo 18 de enero en esta zona perteneciente a la sindicatura de La Brecha y han permitido la recuperación de restos óseos que, preliminarmente, corresponden a cuatro hombres y una mujer.
El punto más crítico de la búsqueda se registró durante el lunes 19 de enero, cuando las madres buscadoras, acompañadas por autoridades de los tres niveles de gobierno, lograron ubicar una fosa múltiple. En dicho sitio se exhumaron los restos de tres personas: dos hombres y una mujer.
El colectivo difundió el hallazgo con un mensaje a través de sus redes sociales: “Lunes 19, búsqueda positiva. Tres ángeles bajan del cielo para reencontrarse con su familia... Tienes familia desaparecida, pon denuncia en Fiscalía, pueden ser ellos”.
Para facilitar la identificación preliminar de los restos, el grupo de búsqueda dio detalles de las prendas y objetos personales localizados junto a las osamentas:
Prendas: un pantalón tipo malla negro con resorte, una playera de resaque blanca, una prenda tipo chaleco, una camisa vaquera de manga corta, un pantalón modelo 501 de hombre y tenis blancos.
Joyería: una argolla de oro y un fragmento de cadena.
Documentación: tarjetas bancarias (algunas firmadas) y otros documentos personales.
Pese a las inclemencias del tiempo y el sol, las labores se reanudaron este miércoles 21 de enero. Bajo el resguardo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Zona Norte, la Policía Municipal, la Policía de Investigación y el Ejército Mexicano, se confirmó la localización de dos cuerpos más, elevando el total a cinco víctimas durante la ardua jornada de cuatro días.
El área del dren Burrión es considerada un punto rojo por los colectivos de la región. Tanto grupos de Guasave como de Ahome han documentado anteriormente el hallazgo de decenas de cuerpos y osamentas en este sector, convirtiéndolo en un escenario recurrente de inhumaciones clandestinas.
El colectivo hizo un llamado urgente a la ciudadanía que tenga familiares desaparecidos para que se acerquen a la Fiscalía a realizarse las pruebas de genética, las cuales serán cotejadas con el ADN que se extraerá de los restos recuperados, así como a contactar al grupo de rastreadoras mediante sus redes sociales para verificar posibles coincidencias con las prendas y documentos encontrados.