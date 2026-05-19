Suman 9 muertos este martes; otra mujer asesinada y un reo fallecido

Una jornada marcada por dos dobles homicidios así como el asesinato de otra mujer y el hallazgo de un reo sin vida, dejó este martes 19 de mayo en Sinaloa. El recuento delictivo comenzó a primera hora, con el asesinato de dos hombres en el fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán, quienes luego fueron identificados como José Rey, de 42 años de edad, y Julio César, de 50 años, ambos originarios del Estado de México.

Hora y media después, la violencia se trasladó al municipio de Mazatlán con el asesinato de Perla, de 35 años de edad, una mujer a bordo de un automóvil que fue agredida a tiros mientras esperaba el ingreso a un coto privado, del fraccionamiento Real del Valle. Su caso representó la novena muerte violenta de una mujer durante el presente mes de mayo en Sinaloa.

De manera casi simultánea, en la colonia Emiliano Zapata de Culiacán, fue localizado un hombre asesinado a balazos, que tenía las manos esposadas y junto a su cadáver fue dejada una cartulina blanca, con un mensaje atribuido a un grupo criminal. Una situación similar se registró cerca de las 15:30 horas, a la orilla de la autopista Benito Juárez o La Costerita, en el sector surponiente de Culiacán, con el hallazgo de otro hombre privado de la vida, a quien también le dejaron una cartulina con un mensaje escrito y firmado por la delincuencia organizada.

Apenas una hora después de ese hallazgo, a las 16:30 horas en la colonia Industrial El Palmito, otros dos hombres fueron asesinados a tiros a bordo de un vehículo Volkswagen GTI color gris oscuro. Uno de los occisos fue reconocido como Alonso de 22 años de edad y vecino del sector. Finalmente, a las 17:30 horas ocurrió el octavo homicidio de la jornada, en un expendio cervecero de la colonia Renato Vega Alvarado, en donde la víctima fue identificada como el despachador del negocio, llamado José Manuel, de 42 años de edad.