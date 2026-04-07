$!Suman dos reportes de disparos en menos de 72 horas en vivienda que fue baleada este martes en Culiacán

La vivienda atacada a balazos este martes 7 de abril en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán, ya había sido blanco de detonaciones apenas unos días antes, sumando así dos hechos en un lapso menor a 72 horas.

De acuerdo con información recabada en el sitio, el pasado domingo 5 de abril se reportaron disparos en el mismo domicilio ubicado sobre la calle Emilio Portes Gil, entre la avenida Patria y la calle Manuel Ávila Camacho; sin embargo, en aquella ocasión las detonaciones habrían sido realizadas al aire.

En contraste, durante el ataque más reciente, registrado poco antes de las 14:00 horas del martes, los disparos fueron dirigidos directamente contra el inmueble.