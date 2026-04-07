$!Suman dos reportes de disparos en menos de 72 horas en vivienda que fue baleada este martes en Culiacán

La vivienda atacada a balazos este martes 7 de abril en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán, ya había sido blanco de detonaciones apenas unos días antes, sumando así dos hechos en un lapso menor a 72 horas.
De acuerdo con información recabada en el sitio, el pasado domingo 5 de abril se reportaron disparos en el mismo domicilio ubicado sobre la calle Emilio Portes Gil, entre la avenida Patria y la calle Manuel Ávila Camacho; sin embargo, en aquella ocasión las detonaciones habrían sido realizadas al aire.
En contraste, durante el ataque más reciente, registrado poco antes de las 14:00 horas del martes, los disparos fueron dirigidos directamente contra el inmueble.
Versiones obtenidas en el lugar refieren que se escucharon al menos cuatro detonaciones. Como resultado, dos de los proyectiles impactaron contra la pared de la fachada principal, mientras que otro alcanzó una puerta de lámina colocada de manera improvisada en el acceso.
Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el aseguramiento de casquillos y llevaron a cabo las diligencias correspondientes, retirándose minutos después.
A pesar de los hechos, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades no han informado sobre la detención de los posibles responsables.