Suman tres cuerpos encontrados en fosa clandestina de Campo Romero, en Navolato

NAVOLATO. _ Ascendió a tres el número de cuerpos descubiertos este martes 13 de octubre en el interior de una fosa clandestina ubicada entre parcelas de cultivo del campo Romero, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.
Aunque la cifra oficial confirmada hasta el momento por las autoridades es de tres cadáveres, integrantes de colectivos de búsqueda han reportado que podrían ser alrededor de cinco.
El hallazgo ocurrió durante la mañana y fue realizado por integrantes de los colectivos Hasta Encontrarte Eres Mi Razón de Vida y Padres y Madres de Hijos Desaparecidos.
Tras confirmar la presencia del primer cuerpo, solicitaron la intervención de autoridades ministeriales y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a fin de que esta última proporcione la maquinaria para realizar las excavaciones.
En el lugar continúan las maniobras de las autoridades, con la presencia de integrantes de los colectivos de búsqueda, quienes permanecen a la espera de que concluyan los trabajos.