Suman tres cuerpos encontrados en fosa clandestina de Campo Romero, en Navolato

NAVOLATO. _ Ascendió a tres el número de cuerpos descubiertos este martes 13 de octubre en el interior de una fosa clandestina ubicada entre parcelas de cultivo del campo Romero, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

Aunque la cifra oficial confirmada hasta el momento por las autoridades es de tres cadáveres, integrantes de colectivos de búsqueda han reportado que podrían ser alrededor de cinco.

El hallazgo ocurrió durante la mañana y fue realizado por integrantes de los colectivos Hasta Encontrarte Eres Mi Razón de Vida y Padres y Madres de Hijos Desaparecidos.