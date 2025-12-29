$!Suman tres muertos y cuatro lesionados por agresiones a balazos en la colonia Pemex, Culiacán

La serie de ataques armados registrados al mediodía de este lunes dejó un saldo preliminar de tres hombres muertos y cuatro personas más heridas por impactos de arma de fuego.

Los hechos se suscitaron en las colonias Pemex y Libertad, con minutos de diferencia entre la primera y la segunda agresión.

En el primer hecho, en la intersección de las calles Laveaga e Hilario Medina, Joel Antonio “N” y Felipe “N”, de aproximadamente 55 años de edad, fueron privados de la vida a balazos al interior de una vivienda.

En la misma agresión resultaron heridos Manuel, de aproximadamente 22 años de edad, y Paulina, de 40 años, a quien localizaron cerca de un arroyo y un expendio de cerveza.

De manera simultánea a estos reportes, tres hombres a bordo de un vehículo Nissan Sentra, color blanco, ingresaron a un hospital con heridas de bala.