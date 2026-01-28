Sur de Culiacán amanece con sobrevuelos militares y provoca inquietud entre vecinos

CULIACÁN. _ La mañana de este miércoles 28 de enero inició con múltiples reportes ciudadanos sobre sobrevuelos de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana en diversas colonias del sector sur de la capital sinaloense, lo que generó expectación e inquietud entre los habitantes.

De acuerdo con los reportes, al menos dos aeronaves fueron vistas volando a baja altura sobre colonias como Barrancos, Alturas del Sur, Villa Bonita, Prados del Sur, Jardines del Humaya, El Ranchito, Campo El Diez y hasta en las inmediaciones del libramiento La Costerita.

Asimismo, se ha observado la presencia de múltiples unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional realizando recorridos de reconocimiento terrestre en la zona, así como sobre la Calzada Colegio Heroico Militar, donde se reporta la instalación de diversos filtros de seguridad y retenes.

También se informó sobre una importante presencia militar en una reconocida plaza comercial del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde el pasado lunes fue hallada una persona asesinada, desollada y con mensajes firmados por el crimen organizado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial para aclarar el motivo de estos dispositivos de seguridad desplegados en las colonias y sectores mencionados de la capital.