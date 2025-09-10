$!Taxista es asesinado a balazos en bulevar Agricultores de Culiacán

CULIACÁN. _ Un taxista fue asesinado la tarde de este miércoles cuando circulaba por el bulevar Agricultores, a la altura de la calle Héctor R. Olea, en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió poco después de las 17:00 horas, cuando hombres armados interceptaron la unidad y dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor. Tras recibir los impactos, el chofer perdió el control del vehículo, se subió al camellón central y se estrelló contra un árbol.