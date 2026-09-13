$!Técnico en refrigeración sufre caída grave tras recibir descarga eléctrica en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un técnico que daba mantenimiento a un equipo de aire acondicionado, cayó desde un segundo piso de una vivienda de la colonia Francisco Villa, tras tocar un cable de alta tensión y recibir una descarga eléctrica.

El accidente se reportó a las 15:20 horas, en una casa ubicada sobre la avenida Bicentenario Juárez casi esquina con la calle Coronel Ángel Fierro de la colonia Francisco Villa.