$!Técnico en refrigeración sufre caída grave tras recibir descarga eléctrica en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un técnico que daba mantenimiento a un equipo de aire acondicionado, cayó desde un segundo piso de una vivienda de la colonia Francisco Villa, tras tocar un cable de alta tensión y recibir una descarga eléctrica.
El accidente se reportó a las 15:20 horas, en una casa ubicada sobre la avenida Bicentenario Juárez casi esquina con la calle Coronel Ángel Fierro de la colonia Francisco Villa.
Según relato de testigos, por accidente el trabajador hizo contacto con un cable de alta tensión con su cinta métrica y la descarga lo lanzó unos metros y cayó hasta la banqueta.
Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios y tras valorarlo lo trasladaron de urgencia a un hospital donde se reporta en estado delicado, ya que la caída le ocasionó un traumatismo cráneo encefálico grave.