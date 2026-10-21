Tenía 16 años el asesinado a la orilla de un dren en Zona Dorada, en Culiacán

Fue identificado como Jesús Enrique “N”, de 16 años de edad, el joven hallado asesinado a balazos a la orilla de un dren el pasado lunes 19 de octubre, en el sector Zona Dorada, en Culiacán.

El fallecido era originario de la sindicatura Las Tapias, al sur de la capital sinaloense, y fueron sus familiares quienes lo identificaron en el Servicio Médico Forense (Semefo).

El menor de edad fue hallado sin vida debajo de unos árboles, a la orilla de un dren y detrás de unos espectaculares en el fraccionamiento Palmanova, del sector Zona Dorada, durante la tarde-noche.

Al momento de su localización, traía puesta una playera blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis negros, con lesiones por disparos de arma de fuego en el torso.

Tras el reconocimiento y diligencias correspondientes, el cuerpo fue reclamado por sus familiares.