Tenía 16 años el motociclista asesinado a tiros en la 5 de Febrero, Culiacán

El menor fue reconocido legalmente por familiares ante las autoridades un par de horas después de su homicidio, registrado a las 15:40 horas de este 21 de febrero.

Bajo el nombre de Mauricio, de 16 años de edad, fue identificado el motociclista asesinado este sábado en la colonia 5 de Febrero, en Culiacán.

Según versiones en el lugar, Mauricio fue víctima de una breve persecución sobre la calle Lucio Blanco, pero fue alcanzado por las balas en el cruce con la calle Juan de la Cabada.

Al momento de dicha agresión, el joven vestía una playera color blanco, pantalón negro y tenis negros.

Con su caso, en Sinaloa han sido asesinados nueve menores de edad en distintos hechos durante 2026, a los que se suma Sol Natalia, una adolescente de 15 años que murió un año después de una agresión sufrida en diciembre de 2024 en Culiacán.