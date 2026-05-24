$!Tenía 18 años: identifican a joven localizado sin vida dentro de hielera en Culiacán

CULIACÁN._ El joven localizado sin vida dentro de una hielera abandonada en la colonia El Palmito, en Culiacán, fue identificado como Nain Francisco “N”, de 18 años, quien contaba con ficha de búsqueda activa emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa.

Como se informó previamente, el hallazgo ocurrió durante los últimos minutos del jueves 21 de mayo en el estacionamiento de una farmacia ubicada en el cruce de la avenida Tarahumaras y la calle Constituyente Pastor Rouaix.

En ese sitio, elementos del Ejército Mexicano localizaron una hielera color rojo con restos humanos en su interior y una cartulina con un mensaje presuntamente relacionado con grupos delincuenciales.

Posteriormente, autoridades confirmaron que la víctima era Nain Francisco, quien había sido reportado como desaparecido el mismo jueves 21 de mayo en Culiacán.