$!Tenía ficha de búsqueda el hombre hallado envuelto en una cobija en Tierra Blanca, Culiacán

Fue identificado como Edwin Alexis “N”, de 31 años de edad, el hombre hallado sin vida y envuelto en plástico y una cobija, durante la mañana de este martes, en la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán.
El fallecido contaba con ficha de búsqueda desde el pasado 24 de octubre, fecha en que se le vio alrededor de las 19:00 horas en el sector Tres Ríos, de la misma ciudad.
Su cuerpo fue encontrado en un lote baldío cercano al Hospital Civil de Culiacán, por la calle Francisco Márquez, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Matías Lazcano.
El cadáver estaba envuelto en plástico y una manta roja, lo cual motivó la alerta ciudadana y posterior hallazgo a cargo de autoridades.
Los restos del hombre permanecerán bajo custodia del Servicio Médico Forense, hasta que se practiquen las diligencias de Ley y pueda ser reclamado por familiares.