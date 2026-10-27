$!Tenía ficha de búsqueda el hombre hallado envuelto en una cobija en Tierra Blanca, Culiacán

Fue identificado como Edwin Alexis “N”, de 31 años de edad, el hombre hallado sin vida y envuelto en plástico y una cobija, durante la mañana de este martes, en la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán.

El fallecido contaba con ficha de búsqueda desde el pasado 24 de octubre, fecha en que se le vio alrededor de las 19:00 horas en el sector Tres Ríos, de la misma ciudad.