Tenía ficha de búsqueda persona mutilada en sector Santa Fe, Culiacán

Fue identificado como Julio César “N”, la persona encontrada envuelto en plástico al norte de Culiacán
Noroeste/Redacción |
28/01/2026 07:23

La persona hallada mutilada y envuelta en plástico la mañana de este martes en el sector Santa Fe, de Culiacán, contaba con ficha de búsqueda reciente.

La víctima fue identificada como Julio César “N”, de 20 años, a quien reportaron como extraviado el pasado 25 de enero, cerca de las 21:00 horas.

Según la información oficial, la última vez que se le vio fue en el mismo fraccionamiento donde lo encontraron sin vida.

El cadáver fue abandonado sobre el Bulevar Santa Fe, frente a la Escuela Secundaria ETI 90, y reportado a las autoridades cerca de las 6:00 horas.

