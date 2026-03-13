$!Termina búsqueda: encuentran sin vida a joven desaparecido en Juan José Ríos

JUAN JOSÉ RÍOS. _ Un joven que permanecía fue reportado como desaparecido desde el pasado 11 de marzo en este municipio fue hallado sin vida la mañana de este viernes en un canal de riego.
La víctima fue identificada como Carlos Francisco “N”, de 23 años de edad. Su cuerpo fue localizado por personas que transitaban por un camino contiguo a las tierras de cultivo de la colonia Juan S. Millán, quienes dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.
Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que el joven presentaba, a simple vista, una herida de proyectil de arma de fuego en la región craneal.
De acuerdo con la información, Carlos Francisco fue privado de la libertad la noche del lunes 11 de marzo. En esa ocasión, el joven circulaba en una camioneta Chevrolet de doble cabina, color blanco, unidad que posteriormente fue localizada calcinada sobre el camino de terracería conocido como “La 100”, en las inmediaciones de esta misma localidad.
Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a la carpeta de investigación por el delito de homicidio.