Testigos, videograbaciones y un arma señalan a detenidos de homicidio de coordinador de PC y feminicidio en Escuinapa

MAZATLÁN._ Declaraciones de testigos, videograbaciones y resultados de pruebas de balística señalan a tres hombres ya detenidos como probables responsables del homicidio calificado con premeditación y ventaja en contra de Jesús Francisco López Bibriesca, coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa.

Por ello, este miércoles se les dictó vinculación a proceso por este caso, un día después de que también fueron vinculados a proceso por un feminicidio también registrado en dicho municipio.

Las pruebas periciales determinaron que los seis casquillos localizados en el lugar donde fue asesinado López Bibriesca la tarde del domingo 11 de octubre, en el Centro de la ciudad de Escuinapa, fueron disparados por la misma arma con la que fueron percutidos cuatro casquillos encontrados en la estética donde fue asesinada Renata Isabel la mañana del lunes 12 de octubre.

Lo anterior fue manifestado tanto por el Agente del Ministerio Público como por la Juez de Control, Francisca Galaviz, durante la audiencia inicial que se realizó este miércoles en la Sala C de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Sur, en Mazatlán, en la cual se formuló imputación y se dictó vinculación a proceso en contra de Carlos Omar “N”, Luis David “N” y Wiliams Frederic “N”, como probables responsables del homicidio agravado con premeditación y ventaja en contra de López Bibrisca.

También se les dictó prisión preventiva oficiosa y se acordó un periodo de seis meses de investigación complementaria por este homicidio, el cual vencerá el 21 de abril de 2027.

Los tres detenidos se encuentran internos en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado al sur de Mazatlán, donde la mañana del martes 20 de octubre también se les dictó vinculación a proceso como probables responsables del feminicidio en contra de Renata Isabel y se les formuló prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia inicial, que comenzó a las 13:19 horas y concluyó aproximadamente a las 16:45 horas de este miércoles, según declaraciones de un testigo de los hechos y con una videograbación integrada a la carpeta de investigación, cerca de las 15:40 horas del 11 de octubre, Jesús Antonio López Bibriesca circulaba un vehículo sedán, marca Kia, gris, por la Calle Francisco Pérez, en el Centro de Escuinapa.

Al llegar a un local ubicado entre las calles Melchor Ocampo y 16 de Septiembre, el funcionario estacionó su unidad para descender de la misma. Sin embargo, ya era seguido por cuatro hombres a bordo de dos motocicletas, quienes pasaron a baja velocidad a un costado del vehículo Kía.

Instantes después, los dos ocupantes de una de las motocicletas, ahora identificados como Wiliams Frederic “N” y Luis David “N”, detuvieron la marcha para hacer labores de acompañameinto y seguridad, mientras que los ocupantes de la otra motocicleta, el conductor aún no identificado y Carlos Omar “N”, regresaron en sentido contrario hasta donde se encontraba el vehículo de López Bibriesca, y este ultimo descendió de la misma.

De acuerdo con el análisis del video realizado el 13 de octubre, se observa a Carlos Omar “N” con las manos semiextendidas, portando un objeto con las características de un arma de fuego apuntando hacia la víctima, que al darse cuenta de que iba contra él, corrió en sentido contrario al hombre que le apuntaba, pero este último accionó el arma.

Por ello, el coordinador municipal de Protección Civil cayó al piso, hasta donde el ahora imputado, Carlos Omar “N”, corrió a rematarlo, por lo que López Bibriesca falleció por traumatismo craneoencefálico severo y expuesto provocado por impactos de proyectiles de arma de fuego.

El testigo de los hechos reconoció a uno de los participantes en el crimen por haber sido compañeros en la preparatoria, pero no reconoció al cuarto participante aún no identificado ni detenido.

Ante la situación, se resguardó detrás de un vehículo y posteriormente corrió en busca de una patrulla militar para reportar la agresión, sin encontrar ninguna, por lo que entró en shock y se dirigió a informar del ataque a los familiares del funcionario.

Posteriormente, ante el Ministerio Público expresó que por temor a represalias no dijo nada, pero al saber que los participantes en el asesinato de López Bibriesca ya estaban detenidos, decidió rendir su declaración.

Mientras tanto, el hombre que accionó el arma subió a la motocicleta en la que lo esperaba el hombre que no ha sido identificado y junto con los dos ocupantes de la segunda motocicleta, huyeron del lugar.

En la audiencia también se expuso que una testigo del asesinato de Renata Isabel llegó cerca de las 09:00 horas del lunes 12 de octubre a su casa, donde la víctima tenía una estética en Escuinapa, y cuando se encontraban platicando se percató que frente al local pasaron cuatro hombres a bordo de dos motocicletas, los cuales voltearon hacia el interior del negocio que tiene puerta de cristal.

Instantes después, la declarante, quien se encontraba dentro de la vivienda, escuchó el sonido de motocicletas que llegaron frente a la estética y después oyó voces de hombres adentro del local que le decían a Renata Isabel “Ya valis... ver...” y escuchó tres o cuatro balazos.

Al salir vio a la mujer tirada en el piso y bañada en sangre, mientras que los cuatro hombres abordaban las motocicletas para huir, pero reconoció a tres de ellos porque viven en Escuinapa.

En la audiencia también se informó que poco después de las 22:00 horas del 12 de octubre, personal del Ministerio Público del Fuero Común encontró una nota informativa en el portal de Noroeste donde se informaba de la detención de tres hombres armados y el aseguramiento de dos motocicletas, y se percató de que las características de los detenidos como de las motocicletas coincidían con las mencionadas ya en las investigaciones.

En la nota se dio a conocer que los tres hombres fueron detenidos tras una persecución de elementos policiales y militares en la Colonia Pueblo Nuevo, de Escuinalpa, luego de que al marcarles el alto por no usar cascos de seguridad y sus unidades no contaban con placas de circulación, no hicieron caso y emprendieron la huida, pero finalmente fueron capturados el 12 de octubre.

El Ministerio Público del Fuero Común solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República que integró la carpeta de investigación por el aseguramiento de las dos armas de fuego y cartuchos, para realizar pruebas balísticas a las armas.

Los resultados de dichas pruebas determinaron que una de las dos armas de fuego cortas aseguradas fue la misma que se se utilizó para cometer el asesinato del coordinador municipal de Protección Civil y el feminicidio de Renata Isabel, se reiteró en la audiencia inicial, que fue pública.

Por ello, el pasado 17 de octubre, la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión en contra de los tres hombres detenidos en mención como probables responsables del feminicidio de Renata Isabel y el lunes 19 ejecutó la orden de aprehensión contra ellos mismos ahora como presuntos responsables, en calidad de coparticipantes, del homicidio en contra de López Bibriesca.

Los tres detenidos ya se encuentran internos en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, donde afrontarán los dos procesos penales en su contra, además de la acusación que les formuló la PGR por la portación de las dos armas de fuego y cartuchos que les aseguraron al momento de su detención.