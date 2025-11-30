$!Tienda y gasolinera resultan baleadas en Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN._ Una tienda de conveniencia y una gasolinera con daños materiales por impacto fue el saldo que dejó un ataque armado registrado este domingo 30 de noviembre en el ejido Canán, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, Culiacán. El hecho se registró desde las primeras horas del día en las inmediaciones de la carretera Culiacán-Eldorado.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva se movilizaron hacia la zona tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, encontrando en el sitio ambos inmuebles baleados. En la tienda se encontraron impactos en la pared y ventana de las fachadas, las cuales llegaron a afectar la inmobiliaria y los productos de venta, además de que frente al lugar se localizaron casquillos percutidos de alto calibre.

Asimismo, en una pared blanca de la gasolinera de al lado se encontraron varios perforaciones de bala, pues los disparos habrían llegado hasta dicho punto. Ningún trabajador o persona que se encontraba en el lugar resultó con heridas. Las autoridades se acercaron a ellos para entrevistarlos y así determinar lo sucedido.