Tiene Mazatlán una semana violenta con ocho homicidios y un feminicidio

Una jornada muy violenta vivió Mazatlán del domingo 12 al domingo 19 del presente mes al registrarse un feminicidio, al menos ocho homicidios y el ataque a balazos y al parecer con un explosivo a una casa pese al inicio del Operativo de Seguridad Verano 2026 a nivel estatal en este puerto.

La noche del lunes 13 de julio se reportó a las autoridades el fallecimiento en el Hospital General de este puerto, de Fernando Alfonso “N”, de 25 años, quien fue atacado a balazos cerca de las 20:15 horas del viernes 10 del presente mes en el camino de terracería que conduce a El Chilillo, al norte de Mazatlán y falleció tres días después.

Mientras que el martes 14 del mes en curso también se registró un homicidio en la Colonia Federico Velarde, en este puerto.

Cerca de las 17:40 horas del miércoles 15, hombres que viajaban en una motocicleta privaron de la vida a Blanca “N”., de cerca de 60 años de edad, cuando se encontraba sentada en una silla en el callejón Álvarez, de la Colonia Gabriel Leyva.

En tanto que cerca de las 22:00 horas del jueves 16 de julio un hombre fue perseguido y asesinado a balazos por personas armadas en la calle Bernardo Vázquez, casi esquina con la calle De las Rosas, en la Colonia Independencia.

La mañana del viernes 17 del mes en curso en las letras de Mazatlán, donde confluyen las avenidas Rafael Buelna, del Mar y Camarón Sábado, se dio el banderazo de inicio del Operativo de Seguridad Verano 2026 en todo Sinaloa, con el despliegue de más de 18 mil elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno y de auxilio y rescate, 4 mil 500 de ellos en el municipio de Mazatlán.

Sin embargo, horas después de ese mismo día se registró un incremento de la racha violenta en este puerto con tres hechos casi de manera simultánea, pues cerca de las 19:00 horas se reportó un ataque a balazos en contra de un hombre en la calle Manuel J. Clouthier, casi en la esquina con Mutualismo, en la entrada a la Colonia Flores Magón.

Minutos después se reportó un ataque a balazos y al parecer con un explosivo a un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Hacienda del Seminario, en tanto que aproximadamente a las 19:35 horas se reportó el asesinato a balazos de un hombre en el Infonavit Alarcón.

Cerca de las 21:10 horas del mismo viernes 17 del presente mes se reportó un cuarto ataque ese mismo día, ahora en la Colonia Valles del Ejido, que dejó un hombre sin vida y dos más heridos, éstos últimos fueron trasladados a recibir atención médica a un hospital, de acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente en su momento.

Aproximadamente a las 2:30 horas del sábado, fue privado de la libertad un hombre en una taquería ubicada en la Colonia Benito Juárez, al parecer es el dueño del lugar.

En tanto que cerca de las 12:30 horas del mismo sábado 18 de julio se reportó otra agresión a balazos, ahora en la Avenida Rafael Buelna, del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, en una zona comercial y cerca del área turística, donde fue privado de la vida el empresario de radiocomunicaciones Miguel “N”., de 70 años de edad y resultó herido su hijo, también de nombre Miguel “N”., de 40 años de edad, quien fue trasladado a un hospital.

Mientras que aproximadamente a las 17:15 horas también del sábado un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba sentado un una baqueta en la calle Teniente José Azueta, casi esquina con la calle Héroes del cañonero Tampico, en el Centro de la Ciudad.

A las 19:00 horas un motociclista fue atacado a balazos cuando se encontraba estacionado en un parque ubicado en el Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, por lo que fue trasladado a un hospital.

El sábado también se dio a conocer que dos personas que se encontraban privadas de la libertad fueron liberadas en un operativo donde elementos de corporaciones de seguridad detuvieron a cuatro civiles, tres de ellos menores de edad, en el Fraccionamiento Pradera Dorada 6, al norte de Mazatlán.

La tarde de este domingo 19 de julio un hombre fue asesinado a balazos en la Colonia Tierra y Libertad, en este puerto.