$!Tiran cuerpo de hombre con huellas de violencia cerca de Hacienda del Seminario, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre, con visibles huellas de violencia, fue localizado tirado la noche de este sábado sobre la Avenida Hacienda de Santa Martha, del Fraccionamiento Hacienda del Seminario.

Al parecer, la víctima fue arrojada desde un auto y quedó bocarriba muy cerca de la guarnición. Estaba encintada de los ojos y pies y maniatada con cinchos de plástico.

El hombre vestía playera y pantalón encintado color azul marino y tenis grises.