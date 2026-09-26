$!Tiran cuerpo de hombre con huellas de violencia cerca de Hacienda del Seminario, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre, con visibles huellas de violencia, fue localizado tirado la noche de este sábado sobre la Avenida Hacienda de Santa Martha, del Fraccionamiento Hacienda del Seminario.
Al parecer, la víctima fue arrojada desde un auto y quedó bocarriba muy cerca de la guarnición. Estaba encintada de los ojos y pies y maniatada con cinchos de plástico.
El hombre vestía playera y pantalón encintado color azul marino y tenis grises.
Tras el hallazgo del cadáver, la zona fue acordonada y resguardada por elementos del Ejército y Marina hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Al momento el occiso se encuentra sin identificar y fue trasladado al Servicio Médico Forense.
Se trata además de la quinta persona asesinada el sábado en el puerto.