$!Tiran cuerpo de un hombre con huellas de violencia sobre el Libramiento II en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo sin vida de un hombre atado de manos y con un disparo en la cabeza, fue tirado sobre un carril de la avenida Óscar Pérez Escobosa mejor conocida como Libramiento II.

El hallazgo se reportó a las 05:50 horas sobre el carril contrario sentido suroriente a norponiente del Libramiento II casi esquina con la calle Chametla de la colonia Valle del Ejido.