$!Tiran cuerpo de un hombre con huellas de violencia sobre el Libramiento II en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo sin vida de un hombre atado de manos y con un disparo en la cabeza, fue tirado sobre un carril de la avenida Óscar Pérez Escobosa mejor conocida como Libramiento II.
El hallazgo se reportó a las 05:50 horas sobre el carril contrario sentido suroriente a norponiente del Libramiento II casi esquina con la calle Chametla de la colonia Valle del Ejido.
El cadáver se encontraba tirado boca arriba muy cerca de la banqueta, con las manos sujetas con un cintillo plástico y presentaba a simple vista un disparo en la cabeza, al momento se encuentra sin identificar y vestía un pantalón de mezclilla color azul deslavado y una playera negra.
Policías municipales, efectivos del Ejército y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acordonaron y resguardaron la zona durante las diligencias realizadas por peritos de la Fiscalía General del Estado.