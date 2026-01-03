$!Tiran cuerpo de un hombre en camino de terracería al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ La mañana de este sábado un hombre fue localizado sin vida, tirado en un camino de terracería paralelo a la avenida Francisco Madero Herrera.

El reporte del hallazgo se emitió a las 08:40 horas, señalando un camino de terracería paralelo a la avenida Francisco Madero Herrera y muy cerca del Basurón Municipal.

El cadáver del hombre fue localizado tirado semidesnudo sobre el camino de terracería a escasos 10 metros de la mencionada avenida.