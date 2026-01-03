$!Tiran cuerpo de un hombre en camino de terracería al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ La mañana de este sábado un hombre fue localizado sin vida, tirado en un camino de terracería paralelo a la avenida Francisco Madero Herrera.
El reporte del hallazgo se emitió a las 08:40 horas, señalando un camino de terracería paralelo a la avenida Francisco Madero Herrera y muy cerca del Basurón Municipal.
El cadáver del hombre fue localizado tirado semidesnudo sobre el camino de terracería a escasos 10 metros de la mencionada avenida.
Policías Municipales acordonaron la zona del hallazgo y fueron apoyados por efectivos del Ejército para resguardar el lugar.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley y solicitaron al personal del Servicio Médico Forense el traslado del cadáver.
Al momento se desconocen los generales del occiso y las causas de su muerte.
Este es el segundo cuerpo localizado en esa zona en menos de una semana.
Apenas el martes 30 de diciembre fue localizado un hombre asesinado con múltiples heridas de disparos de arma de fuego; fue hallado a escasos 100 metros de distancia sobre una plancha de concreto de un dren pluvial de la avenida Francisco Madero Herrera.