Tiran cuerpo de un hombre en predio en el fraccionamiento Jardines de la Riviera, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados descienden de un auto y abandonan cuerpo de una persona en un predio con maleza en el fraccionamiento Jardines de la Riviera.

El reporte se emitió a las 18:10 horas, indicando un camino de terracería que conecta la avenida Santa Rosa con la calle Agiabampo como la ubicación del cuerpo.

Según versiones en el lugar, hombres descendieron de un auto portando armas largas y sacaron el cuerpo de un hombre del vehículo, para tirarlo entre la maleza.

Policías municipales y elementos de las fuerzas federales, comprobaron que el cadáver correspondía a una persona del sexo masculino, presentaba lesiones en el cuello y cinta en manos y pies.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias de ley.

El occiso fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido.