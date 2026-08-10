$!Tirotean casa en la López Mateos y aseguran motocicleta con municiones, en Culiacán

Un domicilio sufrió daños en su fachada por disparos de arma de fuego, durante un ataque registrado la tarde de este lunes, en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Culiacán. A un par de calles del hecho, autoridades encontraron una motocicleta con caja azul, en la cual decomisaron cargadores y cartuchos útiles, presuntamente ligados al tiroteo contra la vivienda. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas fallecidas ni responsables detenidos.







En el lugar se informó que, sobre la calle Jorge Romero Zazueta, aproximadamente a las 18:00 horas, un hombre abordó de la motocicleta arribó con la intención de agredir a otro hombre, quien logró escapar ileso. Al no ejecutar su cometido, disparó en al menos 10 ocasiones contra una casa, luego tomó unas prendas que encontró en el patio frontal, las puso en medio de la calle y les prendió fuego, para posteriormente darse a la fuga a bordo de la unidad ligera.





