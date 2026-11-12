$!Tirotean otro domicilio en Culiacán este jueves, ahora en el fraccionamiento Los Ángeles

CULIACÁN._ Un domicilio fue blanco de un ataque a balazos durante la noche de este jueves 12 de noviembre, en el fraccionamiento Los Ángeles, al oriente de Culiacán.
El inmueble afectado se ubica sobre la calle San Víctor, que corre paralelo al Bulevar del Lago.
Aproximadamente a las 20:00 horas, vecinos reportaron una ráfaga de disparos de arma de fuego y corporaciones de seguridad confirmaron los daños a una vivienda.
En el lugar no se reportaron personas afectadas tras este tiroteo y elementos del Ejército Mexicano procedieron al acordonamiento correspondiente.
Personal de investigación de Fiscalía General del Estado se trasladó para recabar indicios y entrevistar a vecinos que presenciaron el ataque para integrar la investigación del caso.