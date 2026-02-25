¡Tome precauciones! Persiste el caos vial en el Bulevar José Limón por obras de reencarpetado

CULIACÁN. _ Continúan los trabajos de reencarpetado sobre el bulevar José Limón, en la zona norte de Culiacán. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) informó que el cierre se mantiene en el carril oriente, en el tramo comprendido entre las calles Alfonso Zaragoza Maytorena y Rotarismo.

Las labores de mantenimiento, que iniciaron el martes en distintos puntos de la ciudad, forman parte del programa de rehabilitación vial del Ayuntamiento.

De acuerdo con la autoridad, el carril poniente, junto al camellón central, permanece abierto a la circulación. En el área intervenida se colocaron dispositivos de señalización para delimitar la zona de obras y prevenir riesgos.

A causa de los trabajos, se registra tráfico lento en el sector, por lo que se exhorta a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los señalamientos y considerar rutas alternas.

Elementos de Tránsito Municipal permanecen en el lugar para agilizar la circulación y salvaguardar tanto a conductores como a trabajadores.