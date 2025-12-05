$!Torton vuelca en la carretera Mazatlán–Culiacán tras maniobra para evitar arrollar un burro

Un camión Torton volcó sobre la carretera Libre Mazatlán–Culiacán luego de que el conductor maniobrara para evitar impactar a un asno que cruzaba la vía. El incidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas, en el kilómetro 10, cerca de la comunidad de El Habal.

Según el conductor, al girar el volante para esquivar al animal, el peso de la carga desestabilizó la unidad y provocó que se volcara hacia el costado derecho.