$!Trabajador de la construcción sufre descarga eléctrica al tocar cables de alta tensión en Guasave

GUASAVE. _ Lo que parecía ser una jornada laboral ordinaria estuvo a punto de convertirse en tragedia la mañana de este jueves 20 de agosto, luego de que un trabajador de la construcción sufriera una fuerte descarga eléctrica al maniobrar en lo alto de una obra en la colonia Ipis.

El lesionado fue identificado en el lugar como Juan “N”, de 38 años de edad, quien es residente de la comunidad de Las Juntas de Chamicary.

De acuerdo con el parte oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se emitió un reporte el cual indicaba que un hombre yacía herido en el techo de la segunda planta de un inmueble en construcción, ubicado sobre la calle Miguel C. Castro, en el tramo comprendido entre las avenidas Benigno Valenzuela y Niños Héroes.

Los primeros peritajes y testimonios señalan que Juan se encontraba subiendo una pesada estructura metálica hacia la parte superior de la obra y en un descuido durante la maniobra, el material hizo arco y contacto directo con los cables de alta tensión que pasan por la zona, lo que provocó que el trabajador recibiera la descarga que le causó quemaduras en diversas partes del cuerpo.