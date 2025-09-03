$!Trabajador muere al caer de andamio en club de playa en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un trabajador perdió la vida este miércoles al caer desde una altura aproximada de cuatro metros mientras realizaba labores de instalación eléctrica en un club de playa ubicado sobre la avenida Ernesto Coppel Campaña, también conocida como camino a playa La Escopama.

La víctima fue identificada como Víctor Hugo, de aproximadamente 46 años de edad, quien laboraba para una casa ferretera y realizaba la colocación de lámparas sobre una estructura metálica cuando, presuntamente, perdió el equilibrio y cayó desde un tablón colocado sobre un andamio, impactándose contra el piso de concreto.