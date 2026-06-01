$!Trabajador muere aplastado por una losa de mármol en marmolería de la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

Un trabajador perdió la vida la tarde de este lunes luego de sufrir un accidente al interior de una marmolería ubicada en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 16:00 horas en un negocio localizado sobre la Calzada Heroico Colegio Militar y la calle Eulogio Parra.
De acuerdo con los primeros informes, el empleado se encontraba realizando maniobras para descargar mercancía cuando una pesada losa de mármol le cayó encima, dejándolo prensado en el suelo.
Tras el accidente, compañeros y personas en el lugar solicitaron apoyo al número de emergencias 911, lo que movilizó a cuerpos de rescate y autoridades.
Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para realizar las labores de extracción del cuerpo, debido al peso del material que quedó sobre la víctima, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado quedó a la espera para llevar a cabo las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones sobre cómo ocurrió el accidente laboral.