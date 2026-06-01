$!Trabajador muere aplastado por una losa de mármol en marmolería de la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

Un trabajador perdió la vida la tarde de este lunes luego de sufrir un accidente al interior de una marmolería ubicada en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:00 horas en un negocio localizado sobre la Calzada Heroico Colegio Militar y la calle Eulogio Parra.

De acuerdo con los primeros informes, el empleado se encontraba realizando maniobras para descargar mercancía cuando una pesada losa de mármol le cayó encima, dejándolo prensado en el suelo.