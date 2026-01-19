$!Trabajos de soldadura provocan explosión e incendio de un barco camaronero en Mazatlán

MAZATLÁN._ Explota tanque de diésel por chispazo de soldadura y desata incendio en un barco camaronero de la flota del puerto; hay dos lesionados. La explosión e incendio se reportaron a los cuerpos de auxilio a las 12:15 horas, en un barco atracado muy cerca del embarcadero a la Isla de la Piedra de la colonia Gabriel Leyva.







Al parecer, un chispazo durante trabajos de soldadura, generó primero una explosión que derivó en el incendio de la embarcación; tres trabajadores resultaron con lesiones que ameritaron si traslado a un hospital. Elementos de Bomberos Mazatlán que llegaron en cuestión de minutos a la zona del siniestro, desplegaron mangueras y se ataviaron con sus trajes y equipo de respiración autónoma, para de inmediato comenzar a atacar el incendio.





