$!Trabajos de soldadura provocan explosión e incendio de un barco camaronero en Mazatlán

MAZATLÁN._ Explota tanque de diésel por chispazo de soldadura y desata incendio en un barco camaronero de la flota del puerto; hay dos lesionados.
La explosión e incendio se reportaron a los cuerpos de auxilio a las 12:15 horas, en un barco atracado muy cerca del embarcadero a la Isla de la Piedra de la colonia Gabriel Leyva.
Al parecer, un chispazo durante trabajos de soldadura, generó primero una explosión que derivó en el incendio de la embarcación; tres trabajadores resultaron con lesiones que ameritaron si traslado a un hospital.
Elementos de Bomberos Mazatlán que llegaron en cuestión de minutos a la zona del siniestro, desplegaron mangueras y se ataviaron con sus trajes y equipo de respiración autónoma, para de inmediato comenzar a atacar el incendio.
La labor de los bomberos para sofocar las llamas se extendió por cerca de dos horas, hasta por lo que fue necesario el apoyo de Socorristas de Cruz Roja que auxiliaron con acciones de rehabilitación e hidratación a los compañeros que presentaron síntomas de deshidratación por la exposición a las altas temperaturas.
Personal de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública y elementos de la Secretaría de Marina también colaboraron en acciones contra el siniestro.